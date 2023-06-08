З села Афанасіївка Снігурівської громади Миколаївської області станом на вечір 8 червня рятувальники вивезли 75 людей. Роботи тривають.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Рятувальники за допомогою моторних човнів допомагають місцевому населенню, евакуюють людей та тварин. Організована евакуація маломобільних жителів, зокрема, із села Афанасіївка, що у Снігурівській громаді, вивезено 5 людей похилого віку, які не могли самостійно пересуватись», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з підтоплених населених пунктів Миколаївської області вдалось врятувати та перевезти вже 491 особу, у тому числі 81 дитину.