Вдень 9 червня на тимчасово окупованій території Кінбурну знову розгорілися лісові пожежі.

Про це повідомили фахівці Південного лісового офісу держпідприємства «Ліси України», аналізуючи дані системи «Пожежа».

Повідомляється, що лісові пожежі на окупованому Кінбурні вночі минулої доби притихли, а сьогодні розгорілися наново.

Місцеві мешканці намагаються самотужки боротися зі стихійним лихом, пожежа іноді підступає до населених пунктів.

«Ситуація на півострові ускладнюється через підтоплення після підриву окупантами Каховської ГЕС. Перешийок, який зв’язував косу з материком потонув під великою водою», — додали в лісовому офісі.

Раніше начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що російські військові забороняють евакуюватися цивільному населенню з тимчасово окупованої Кінбурнської коси, яку підтоплює через підрив Каховської ГЕС.

Ввечері 7 червня Кінбурн відрізало водою від материкової частини України. Станом на 8 червня в селі Василівка затопило перші дві вулиці — місцеві мешканці передали, що в будинках до 20 сантиметрів води.

Згодом стало відомо, що на території окупованої Кінбурнської коси вже декілька діб горять лісові масиви. Місцеві жителі не можуть загасити їх, оскільки окупанти викрали всю техніку ДСНС.