Російські окупанти сьогодні, 9 червня, близько 15:00 обстріляли Очаків Миколаївської області.

Через влучання боєприпасів та їх уламків у місті виникла пожежа покрівлі житлового будинку, повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Миколаївській області.

Пожежу загасили на площі 40 м2. Працювали працівники відділення 22 державної пожежно-рятувальної частини. Інформація про постраждалих не надходила.

До гасіння залучались 2 одиниці техніки ДСНС та 9 рятувальників.

Нагадаємо, 9 червня,близько 04:00 сили протиповітряної оборони знищили крилату ракету над Миколаївщиною.