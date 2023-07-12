В Одесі слідчі викрили 36-річного киянина, що переодягнувся в жіночий одяг та пограбував одеситку на 500 тисяч доларів.
Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.
Киянин скоює подібний злочин не вперше, зазначають правоохоронці.
Він співпрацював з ще двома товаришами, які надали йому інформацію про велику суму грошей в одеситки й слідкували за мешканцями біля будинку вже під час крадіжки.
— Бажаючи залишитись невпізнаним, заплутати сліди і уникнути відповідальності, він переодягнувся у жіночий одяг, сховав обличчя під капелюшком і у такому вигляді піднявся на 15-й поверх багатоквартирного будинку на Французькому бульварі, відчинив заздалегідь заготовленим ключем помешкання потерпілого й викрав 500 тисяч доларів США. Кілька днів кропіткої роботи, і слідчі вийшли на слід правопорушника, — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці провели низку обшуків у домоволодінні фігуранта та інших осіб, які можуть бути причетні до злочину, і вилучили жіночий одяг, частину грошей та інші речі, що становлять інтерес для слідства.
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Проте, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром понад 18 мільйонів гривень.
Нагадаємо, на Миколаївщині шахраї обікрали чоловіка на 43 тисячі гривень.
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В Одесі слідчі викрили 36-річного киянина, що переодягнувся в жіночий одяг та пограбував одеситку на 500 тисяч доларів.
Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.
Киянин скоює подібний злочин не вперше, зазначають правоохоронці.
Він співпрацював з ще двома товаришами, які надали йому інформацію про велику суму грошей в одеситки й слідкували за мешканцями біля будинку вже під час крадіжки.
— Бажаючи залишитись невпізнаним, заплутати сліди і уникнути відповідальності, він переодягнувся у жіночий одяг, сховав обличчя під капелюшком і у такому вигляді піднявся на 15-й поверх багатоквартирного будинку на Французькому бульварі, відчинив заздалегідь заготовленим ключем помешкання потерпілого й викрав 500 тисяч доларів США. Кілька днів кропіткої роботи, і слідчі вийшли на слід правопорушника, — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці провели низку обшуків у домоволодінні фігуранта та інших осіб, які можуть бути причетні до злочину, і вилучили жіночий одяг, частину грошей та інші речі, що становлять інтерес для слідства.
Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Проте, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави розміром понад 18 мільйонів гривень.
Нагадаємо, на Миколаївщині шахраї обікрали чоловіка на 43 тисячі гривень.