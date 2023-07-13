Миколаївець організував бізнес з продажу дров прямо у дворі біля багатоповерхівок. Мешканці скаржаться, що через огорожу до будинків не можуть проїхати автомобілі рітувальників та просять припинити діяльність бізнесмена.

У Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді» жителька будинку Олена розповіла, що на території цього «підприємтва» по Севастопольській 49 вже виникало загорання. Люди побоюються, що такий бізнес може призвести і до пожежі в житлових будинках, що поряд.

Також Олена просить уповноважені органи розібратися у законності такої діяльності.

— Житель будинку влаштував незаконний бізнес із продажу дров. Розвів бруд і безладдя. Закрив доступ до заднього двору. Все це у центрі міста. Голові ОСББ усі мешканці скаржилися але без результату. За нашим будинком дитячий садок. Проходу нема. Пожежники не зможуть заїхати. На прохання прибрати все це безладдя, реакції немає. Просимо вжити заходів доки не сталося лиха, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що миколаївці розкритикували роботу комунальників, які «стрижуть» платани з гніздами граків по вулиці Соборній.