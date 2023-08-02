У вівторок, 1 серпня, у затопленому кар’єрі поблизу села Кумари Кам’яномостівської громади Первомайського району потонув 16-річний юнак.
Про це повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївській області.
О 14:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про надзвичайну подію.
Під час з’ясування обставин стало відомо, що двоє братів прийшли сюди порибалити. Поки один із хлопців розкладав рибальські снасті, інший вирішив піти купатись.
Через деякий час шістнадцятирічний Володимир почав тонути, тож Владислав, старший брат, кинувся йому на допомогу.
В цей час на другому березі кар’єру відпочивав сімнадцятирічний Руслан із п’ятнадцятирічною сестрою Оленою. Хлопець побачив, що Владислав, намагаючись витягти з води молодшого брата, почав втрачати свідомість та обидва брати могли потонути. Юнак одразу прибіг на допомогу та першим схопив молодшого Володимира. Той сказав, що з ним все добре та попросив, щоб Руслан врятував його старшого брата. Хлопець витяг Владислава на берег, де його сестра вже надала постраждалому першу домедичну допомогу та привела його у свідомість. Не гаючи часу Руслан повернувся за Володимиром, намагався знайти хлопця, але пошуки результату не дали.
Рятувальники на надувному човні обстежили акваторію та виявили тіло загиблого хлопця. Його дістали з води та транспортували на берег.
Головне управління ДСНС України у Миколаївській області вкотре звертається до громадян та наголошує, що під час відпочинку біля водойм заборонено:
Нагадаємо, вночі 21 липня в селі Прибужжя Прибужанської громади Вознесенського району Миколаївщини потонув 20-річний хлопець.
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У вівторок, 1 серпня, у затопленому кар’єрі поблизу села Кумари Кам’яномостівської громади Первомайського району потонув 16-річний юнак.
Про це повідомили в ГУ ДСНС в Миколаївській області.
О 14:30 до Служби порятунку надійшло повідомлення про надзвичайну подію.
Під час з’ясування обставин стало відомо, що двоє братів прийшли сюди порибалити. Поки один із хлопців розкладав рибальські снасті, інший вирішив піти купатись.
Через деякий час шістнадцятирічний Володимир почав тонути, тож Владислав, старший брат, кинувся йому на допомогу.
В цей час на другому березі кар’єру відпочивав сімнадцятирічний Руслан із п’ятнадцятирічною сестрою Оленою. Хлопець побачив, що Владислав, намагаючись витягти з води молодшого брата, почав втрачати свідомість та обидва брати могли потонути. Юнак одразу прибіг на допомогу та першим схопив молодшого Володимира. Той сказав, що з ним все добре та попросив, щоб Руслан врятував його старшого брата. Хлопець витяг Владислава на берег, де його сестра вже надала постраждалому першу домедичну допомогу та привела його у свідомість. Не гаючи часу Руслан повернувся за Володимиром, намагався знайти хлопця, але пошуки результату не дали.
Рятувальники на надувному човні обстежили акваторію та виявили тіло загиблого хлопця. Його дістали з води та транспортували на берег.
Головне управління ДСНС України у Миколаївській області вкотре звертається до громадян та наголошує, що під час відпочинку біля водойм заборонено:
Нагадаємо, вночі 21 липня в селі Прибужжя Прибужанської громади Вознесенського району Миколаївщини потонув 20-річний хлопець.