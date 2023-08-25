Ракети збиті вночі над Одещиною, спочатку летіли в бік Миколаївщини.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Вночі, 25 серпня, Росія запустила керовані ракети в бік Миколаївщини, згодом змінивши їх напрямок в сторону Одещини.

— Нею можна керувати, там є різні модифікації. Дві таких ракети попрямували спочатку вбік Миколаївської, а потім до Одеської області. Під цей обстріл і під авіаційну активність було приховано випуск ракет «Калібр», — сказав Юрій Ігнат.

Наталія Гуменюк також додала, що цієї ночі РФ вперше запустила «Калібри» з акваторії Азовського моря.

За її словами, у такий спосіб російські військові намагаються знайти нову тактику ударів, щоб оминати українські системи ППО.

Вночі, 25 серпня, над Одеською областю повітряні сили ЗСУ знищили чотири російські ракети.