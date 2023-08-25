Мешканці Вознесенська поскаржилися, що вночі 24 серпня під магазином, де відпочивала місцева молодь, гучно лунав російський реп.

Відповідний пост опублікували в фейсбук-групі «Вознесенськ — місто» мрії, долучивши відео.

На ньому видно, що вночі під магазином відпочиває багато людей, а з колонки гучно грає російський реп.

У коментарях до посту мешканці звернулися до поліції. Вознесенське районне управління поліції відреагувало на допис та повідомило про початок перевірки. Також там зазначили, що судячи з того, що відео зняте вночі, це може свідчити про порушення комендантської години.

«Якщо громадянам ще відомі факти про порушення власницею цього магазину комендантської години та гучної музики у вечірній час, відпишіть, будь ласка, тут в коментарі! Завчасно вдячні», — додали у поліції під постом.