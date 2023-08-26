Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області. Минулої доби ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Вчора, 25 серпня, о 14:00, 15:51 та 17:54 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», - зазначили в ОВА.

У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, що вдень 24 серпня російські окупанти також обстріляли Очаків у Миколаївській області.