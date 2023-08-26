Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області. Минулої доби ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
«Вчора, 25 серпня, о 14:00, 15:51 та 17:54 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», - зазначили в ОВА.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, що вдень 24 серпня російські окупанти також обстріляли Очаків у Миколаївській області.
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Незалежні медіа Миколаєва: інформування, контроль, розслідуванняКатерина Середа
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НАТО та територіїСтаніслав Мартиросов
Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївської області. Минулої доби ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
«Вчора, 25 серпня, о 14:00, 15:51 та 17:54 ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», - зазначили в ОВА.
У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, що вдень 24 серпня російські окупанти також обстріляли Очаків у Миколаївській області.