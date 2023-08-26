Вчора, 25 серпня, на трасі «Одеса-Мелітополь-Новоазовськ» поблизу села Половинки Миколаївського району сталася аварія автомобілів Mercedes-Benz та Renault Laguna.

Про це повідомила Поліція Миколаївської області.

Внаслідок ДТП загинув 32-річний пасажир Renault, також постраждали водій та ще один пасажир.

За даними слідства, водій та пасажири автомобіля Mercedes, серед яких четверо дітей віком від дев’яти місяців до семи років, отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Наразі правоохоронці встановлюють обставини та причини аварії.

Нагадаємо, біля села Нове Баштанського району сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок якої загинув водій Skoda Oktavia.