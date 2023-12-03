фото для ілюстрації

У Березанській громаді на Миколаївщині російські ракети пошкодили житлові будинки. Ніхто не постраждав.

Про це повідомили у Миколаївській ОВА.

Вчора, 2 грудня, о 19:40 російські війська з реактивних систем залпового вогню вдарили по населеному пункту у Березанській громаді. Пошкоджено житлові будинки, гараж та авто. В одному із будинків виникла пожежа, яку загасили рятувальники.

Крім того, 2 грудня з території Кінбурнської коси ворог обстріляв Куцурубську громаду. Влучили по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що у ніч на 3 грудня росіяни атакували Україну дронами-камікадже типу Shahed. Українські захисники знищили 10 з 12 запущених «шахедів».