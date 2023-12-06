У середу, 6 грудня, в Підмосков'ї було виявлено тіло, ймовірно, колишнього нардепа Іллі Киви.

Про виявлене тіло Іллі Киви повідомило російське пропагандистське ЗМІ «РИА-Новости».

Зазначається, що Іллю Киву ліквідували зі стрілецької зброї.

«Тіло, ймовірно, ексдепутата Верховної ради Киви знайдено у підмосковному селі Супонєво Одинцовського району», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у березні 2022 року у Державному Бюро розслідувань зібрали необхідний пакет документів для оголошення до міжнародного розшуку Іллі Ківи.

Раніше Офіс Генерального прокурора оголосив Іллі Києві підозру у державній зраді та порушенні територіальної цілісності.

За день до вторгнення Росії в Україну Ілля Ківа записав відеопривітання до дня російської армії та озвучив потребу у звільненні України.

Сам Ілля Ківа знаходиться за межами України, а партія «ОПЗЖ», членом якої він був, виключила його 3 березня 2022 року.