У середу, 6 грудня, в Підмосков'ї було виявлено тіло, ймовірно, колишнього нардепа Іллі Киви.
Про виявлене тіло Іллі Киви повідомило російське пропагандистське ЗМІ «РИА-Новости».
Зазначається, що Іллю Киву ліквідували зі стрілецької зброї.
«Тіло, ймовірно, ексдепутата Верховної ради Киви знайдено у підмосковному селі Супонєво Одинцовського району», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у березні 2022 року у Державному Бюро розслідувань зібрали необхідний пакет документів для оголошення до міжнародного розшуку Іллі Ківи.
Раніше Офіс Генерального прокурора оголосив Іллі Києві підозру у державній зраді та порушенні територіальної цілісності.
За день до вторгнення Росії в Україну Ілля Ківа записав відеопривітання до дня російської армії та озвучив потребу у звільненні України.
Сам Ілля Ківа знаходиться за межами України, а партія «ОПЗЖ», членом якої він був, виключила його 3 березня 2022 року.
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У середу, 6 грудня, в Підмосков'ї було виявлено тіло, ймовірно, колишнього нардепа Іллі Киви.
Про виявлене тіло Іллі Киви повідомило російське пропагандистське ЗМІ «РИА-Новости».
Зазначається, що Іллю Киву ліквідували зі стрілецької зброї.
«Тіло, ймовірно, ексдепутата Верховної ради Киви знайдено у підмосковному селі Супонєво Одинцовського району», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у березні 2022 року у Державному Бюро розслідувань зібрали необхідний пакет документів для оголошення до міжнародного розшуку Іллі Ківи.
Раніше Офіс Генерального прокурора оголосив Іллі Києві підозру у державній зраді та порушенні територіальної цілісності.
За день до вторгнення Росії в Україну Ілля Ківа записав відеопривітання до дня російської армії та озвучив потребу у звільненні України.
Сам Ілля Ківа знаходиться за межами України, а партія «ОПЗЖ», членом якої він був, виключила його 3 березня 2022 року.