У четвер, 7 грудня внаслідок ворожого обстрілу по Херсону пошкоджено трасу подачі аміаку на підприємстві харчової промисловості. Витік був незначним, тож працівники заводу не постраждали.

Загрози для жителів міста немає, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами витік був незначним, тож працівники заводу не постраждали.

«В соціальних мережах поширюється інформація про загрозу надзвичайної ситуації через витік аміаку», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські загарбники вночі вдарили по Херсону з тимчасово окупованого лівобережжя.