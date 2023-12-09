У Миколаєві в суботу зранку, 9 грудня, водолази завершили пошук тіла жінки, яка потонула у річці Інгул.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Миколаївській області.

Зазначається, що водолазне відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області завершило пошук тіла жінки, яка потонула ввечері напередодні в річці Інгул (в районі Інгульського моста) у Миколаєві.

Наразі особа загиблої встановлюється.

Нагадаємо, з початку 2023 року кількість трагічних випадків з утопленням на водних об’єктах Миколаївської області зросла.



