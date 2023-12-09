Сьогодні, 9 грудня Верховна Рада на черговому засіданні проголосувала за призначення Ярослава Юрчишина від фракції «Голос» головою Комітету з питань свободи слова.

Про це повідомив Ярослава Юрчишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив парламентарій, його кандидатуру Верховна Рада підтримала 247 голосами.

Окрім того, Ярослав Юрчишин оприлюднив свої пріоритети на новій посаді:

Більше свободи та менше перешкод у журналістській діяльності. Напади на журналістів, спроби затулити камери під час зйомок, погрози тощо вважаю категорично неприпустимими. У межах своєї компетенції я буду відстоювати права медійників на доступ до інформації.

Журналісти в полоні. Окупанти беруть у полон людей, які не тримали в руках зброї. Пріоритет — докласти зусиль, аби звільнити наших медійників з російського полону.

Перешкоджання фейкам. Ви не раз чули про поширення неправдивої інформації від анонімних телеграм-каналів. СБУ вже викривала цілі мережі, що працювали на ворожі спецслужби. Моя особиста порада: довіряйте тільки офіційним джерелам комунікації та ЗМІ з хорошою репутацією, яку вони вибудовували роками. А з Міністерством освіти планую пропрацювати питання курсу меідаграмотності. Бо критичне мислення найкращий захисник від фейків та роспропаганди.

Раніше повідомлялося, що попереднім головою комітету зі свободи слова був підозрюваний у держзраді нардеп Нестор Шуфрич.Після його арешту більшість повноважень комітету передали у комітет з гуманітарних питань.