Сьогодні, 9 грудня Верховна Рада на черговому засіданні проголосувала за призначення Ярослава Юрчишина від фракції «Голос» головою Комітету з питань свободи слова.
Про це повідомив Ярослава Юрчишин на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначив парламентарій, його кандидатуру Верховна Рада підтримала 247 голосами.
Окрім того, Ярослав Юрчишин оприлюднив свої пріоритети на новій посаді:
Раніше повідомлялося, що попереднім головою комітету зі свободи слова був підозрюваний у держзраді нардеп Нестор Шуфрич.Після його арешту більшість повноважень комітету передали у комітет з гуманітарних питань.
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Сьогодні, 9 грудня Верховна Рада на черговому засіданні проголосувала за призначення Ярослава Юрчишина від фракції «Голос» головою Комітету з питань свободи слова.
Про це повідомив Ярослава Юрчишин на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначив парламентарій, його кандидатуру Верховна Рада підтримала 247 голосами.
Окрім того, Ярослав Юрчишин оприлюднив свої пріоритети на новій посаді:
Раніше повідомлялося, що попереднім головою комітету зі свободи слова був підозрюваний у держзраді нардеп Нестор Шуфрич.Після його арешту більшість повноважень комітету передали у комітет з гуманітарних питань.