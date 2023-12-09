Російські загарбники заборонили з 1 січня 2024 року рух автотранспорту з українськими номерами на тимчасово окупованих територіях.

По це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни продовжують політику примусової паспортизації регіону, оскільки для заміни номера необхідно мати паспорт РФ. Рух транспорту на тимчасово окупованих територіях можливий лише за наявності перепустки від окупаційної адміністрації.

Усі раніше видані перепустки діють фактично до кінця року й з 1 січня 2024 року їх видача також можлива лише за наявності «червоної макулатури».

«Звертаємо увагу, що росіяни можуть видавати свої папірці й імітувати підтримку скільки завгодно, та це не змінює факту того, що вони окупанти й вороги для більшості місцевого населення. Відтак кожен рух їх фіксується», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що росіяни на окупованих територіях готують нові групи українських дітей для вивезення за територію України.