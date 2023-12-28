У Чорному морі на російській міні підірвався цивільний балкер під прапором Панами. Балкер прямував до одного з дунайських портів для завантаження зерном.
Про це повідомили Сили оборони півдня та Державна прикордонна служба.
Зазначається, судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині.
Катери морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт. Під час огляду судна та після розмови з капітаном знайшли двох моряків, які зазнали поранень.
Так, одному надали допомогу на місці, другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний.
До судна направили буксири для зняття з мілини та доставлення в порт.
«Сили оборони продовжують забезпечення безпеки цивільного судноплавства в умовах щільного замінування моря ворогом. Штормова погода часто посилює мінну небезпеку. Саме тому питання розмінування моря за підтримки міжнародного партнерства залишається актуальним», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно вантажне судно Seama, зареєстроване в Того, підірвалося на морській міні в Чорному морі приблизно за 40 кілометрів від румунського узбережжя.
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У Чорному морі на російській міні підірвався цивільний балкер під прапором Панами. Балкер прямував до одного з дунайських портів для завантаження зерном.
Про це повідомили Сили оборони півдня та Державна прикордонна служба.
Зазначається, судно втратило хід і керування, на верхній палубі виникла пожежа. Для уникнення затоплення капітан зафіксував судно на мілині.
Катери морської охорони та пошуково-рятувальної служби негайно надали допомогу екіпажу, доставили медиків на борт. Під час огляду судна та після розмови з капітаном знайшли двох моряків, які зазнали поранень.
Так, одному надали допомогу на місці, другого пораненого для дообстеження у супроводі медиків доправили до найближчої лікарні. Його стан задовільний.
До судна направили буксири для зняття з мілини та доставлення в порт.
«Сили оборони продовжують забезпечення безпеки цивільного судноплавства в умовах щільного замінування моря ворогом. Штормова погода часто посилює мінну небезпеку. Саме тому питання розмінування моря за підтримки міжнародного партнерства залишається актуальним», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нещодавно вантажне судно Seama, зареєстроване в Того, підірвалося на морській міні в Чорному морі приблизно за 40 кілометрів від румунського узбережжя.