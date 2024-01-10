На тимчасово окупованих територіях Херсонської й Запорізької областей активізували примусову мобілізацію. Наразі росіяни особливу увагу зосередили на фермерах.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Російська армія вимагає у фермерів призовного віку негайно стати на військовий облік. Для цього їм надсилають письмові директиви.

Якщо сільськогосподарські підприємства чи окремі фермери не виконуватимуть ці накази, то їх будуть штрафувати на суму 400 тисяч рублів (близько 4500 доларів).

Однак, навіть це не гарантує уникнення участі у війні проти України в лавах російської армії, кажуть у ГУР.

У відомстві додають, що примусово мобілізувати на окупованих територіях можуть усіх чоловіків віком від 18 до 65 років, а інколи й 16- та 17-річних підлітків.

Нагадаємо, що в українську армію хочуть мобілізувати ще від 450 до 500 тисяч солдатів для відбиття російського вторгнення. Але фінансові та політичні умови цього кроку ще не уточнені. Президент Володимир Зеленський назвав мобілізацію «чутливим питанням».

Згодом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував плани щодо мобілізації 500 тисяч людей до лав української армії.

Комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розпочав 4 січня розгляд нового закону про мобілізацію. Обговорення разом з командуванням ЗСУ та представниками Міноборони буде тривати декілька днів.

Генерал-майор Дмитро Марченко вважає вкрай необхідним зниження призовного віку чоловіків з 27 до 25 років.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім висловив переконання у необхідності мобілізації після особистого спілкування з військовими, які зараз захищають державу.

Докладніше про мобілізацію та зниження призовного віку в Україні

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Що стосується призовного віку, Володимир Зеленський вважає, що таке рішення цілком аргументоване. На пресконференції він погодився з пропозицією про зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку від 27 до 25 років з 27 до 25 років.

Чи мобілізують жінок?

Президент України розкритикував ідею примусової мобілізації жінок.

«Мобілізація жінок — ні, не підпишу. Щодо 25 років: якщо буде аргументовано — а на сьогодні бачу, що це необхідно, — то з цим погоджуся», — сказав президент.

Як відомо, наразі в Україні чітко визначений перелік причин та необхідних документів для відстрочки військовозобов’язаних від мобілізації. Відстрочка може надаватися за станом здоров’я, через наявність трьох і більше неповнолітніх дітей чи доглядом за батьками з інвалідністю.

Нагадаємо, що у червні цього року в Верховні Раді України подали законопроєкт про скорочення переліку осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Після підписання закону президентом Володимиром Зеленським не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Окрім того, нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що українці у віці 25-60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, наступного року мають з'явитися у призовні пункти ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції.

Німеччина, у свою чергу заявила, що не можуть змусити громадян України, які перебувають у ФРН, повертатися на Батьківщину та воювати.