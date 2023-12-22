Генерал-майор Дмитро Марченко

Генерал-майор Дмитро Марченко вважає вкрай необхідним зниження призовного віку чоловіків з 27 до 25 років.

Таку думку він висловив в інтервʼю виданню DW.

Він назвав несправедливим те, що сьогодні 55-річні чоловіки зобовʼязані мобілізуватися, на відміну від 25-річних.

— Я ставлюся дуже позитивно. Ви ж розумієте, коли йдуть чоловіки віком 50-55 років, а в той час 25-річні хлопці не мобілізуються, це не справедливо. 25 років це і є саме той вік будь-якого чоловіка, як кажуть в розквіті сил, — сказав Дмитро Марченко.

Генерал-майор також пояснив свою тим, що серед військових армії РФ переважна більшість мобілізованих молодого віку.

— Якщо ви подивитеся на тих, хто воює з того боку, там основна маса це молоді хлопці. Тому це вкрай необхідна міра, — зазначив генерал-майор.

Докладніше про мобілізацію та зниження призовного віку

19 грудня президент України Володимир Зеленський виступив з підсумковою пресконференцією, де повідомив, що Генеральний штаб та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний запропонували додатково мобілізувати ще до 400-500 тисяч людей для військових дій.

Що стосуєтьсяпризовного віку, Володимир Зеленський вважає, що таке рішення цілком аргументоване. На пресконференції він погодився з пропозицією про зменшення граничного віку перебування чоловіків на військовому обліку від 27 до 25 років з 27 до 25 років. Однак розкритикував ідею примусової мобілізації жінок.

«Мобілізація жінок – ні, не підпишу. Щодо 25 років: якщо буде аргументовано – а на сьогодні бачу, що це необхідно, – то з цим погоджуся», – сказав президент.

Як відомо наразі в Україні чітко визначений перелік причин та необхідних документів для відстрочки військовозобов’язаних від мобілізації. Відстрочка може надаватися за станом здоров’я, через наявність трьох і більше неповнолітніх дітей чи доглядом за батьками з інвалідністю.

Нагадаємо, що у червні цього року в Верховні Раді України подали законопроєкт про скорочення переліку осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Після підписання закону президентом Володимиром Зеленським не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Окрім того, нещодавно міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що українці у віці 25-60 років, які проживають в Німеччині та інших країнах, наступного року мають з'явитися у призовні пункти ЗСУ, інакше до них будуть застосовані санкції.

Німеччина, у свою чергу заявила, що не можуть змусити громадян України, які перебувають у ФРН, повертатися на Батьківщину та воювати.