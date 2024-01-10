В столиці України знайшли мертвими колишню заступницю генерального прокурора Ольгу Колінько та її доньку Ярославу.

Про це пишуть Факти ICTV з посиланням на речницю Національної поліції Олена Бережна.

Зазначається, що жінки померли в різний час — мати приблизно два місяці тому, донька близько трьох тижнів.

– Були виявлені тіла жінок без ознак насильницької смерті. Квартири були зачинені зсередини, — зазначили в прокуратурі.

Наразі тіла передано на судово-медичну експертизу, в результаті якої встановлять причини смерті та приймуть подальші процесуальні рішення.

Видання ZN.UA, також посилаючись на співбесідника в правоохоронних органах, повідомило, що Ольгу Колінько знайшли 10 січня, коли працівники ЖЕКу у присутності поліції зламали двері житла. Їх викликали сусіди через те, що напередодні по стояку почала текти вода, а власники не відчиняли.

Відомо, що 71-річна Колінько уже багато років тяжко хворіла та на вулицю не виходила. За нею доглядала донька, яку знайшли мертвою у сусідній квартирі, що також належала родині.

Як відомо, Ольга Колінько обіймала посаду заступниці генерального прокурора України двічі: у 1993 - 2000 рр. і в 2003 - 2005 рр. У 2001-2003 роках вона очолювала Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією при президенті Леоніді Кучмі.