Ввечері 15 січня в Росії заявили про чергову атаку безпілотника на Бєлгород. Російські ЗСІ стверджують, що його збили на підльоті до міста.

Про це зокрема пише підконтрольне Кремлю видання «ТАСС».

«У Бєлгородському районі системою ППО збито безпілотник літакового типу на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі», — йдеться у повідомленні.

Там заявили також, що внаслідок атаки було пошкоджено два приватні будинки: вибито вікна, посічено паркан та пошкоджено господарську споруду. Постраждалих, за даними ЗМІ, немає.

Атаки на Бєлгород

Нагадаємо, що 30 грудня 2023 року Бєлгород опинився під атакою. За даними місцевої влади, внаслідок атаки загинули 24 людини, ще 108 було поранено.

На початку січня в Росії заявили про збиття 8 ракет «Вільха» над Бєлгородською областю. Повідомлялося про двох постраждалих.

У неділю, 14 січня, у російському Бєлгороді почали встановлювати перші наземні бетонні укриття.