Харчування для військових ЗСУ, фото: Міноборони

В Міністерстві оборони заявили про розірвання останнього договору з компанією бізнесмена Ігоря Гринкевича «Трейд лайнс рітейл» яка мала постачати харчі ЗСУ у Миколаївську та Херсонську області.

Про це повідомила пресслужба відомства у середу, 17 січня.

В МО повідомили, що наприкінці 2023 року «Трейд лайнс рітейл» на конкурсних торгах у системі Prozorro визнали переможцем на постачання харчів за одним із 30 контрактів для армії. Наразі компанії надіслали документи для розірвання цього договору через «неможливість забезпечити поставки продуктів».

Аби уникнути складнощів із харчовим забезпеченням, 16 січня у відомстві оголосили в Prozorro інший конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів.

В Державному бюро розлідувань встановили, що компанії підприємця, укладених з Міністерством оборони, постачали низькоякісні товари. Це завдало державі шкоди на понад 934 мільйони гривень. В межах досудового розслідування ДБР арештувало їх рахунки та активи.

У відомстві також заявили, що подали до ДБР заяву про визнання потерпілою стороною у справі проти компаній підприємця.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу генпрокурора 17 січня повідомило нову підозру Ігорю Гринкевичу.

Справа бізнесмена Гринкевича

Як відомо, ДБР наразі розслідує справу про оборудки із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. У межах цієї справи слідчі встановили, що компанії бізнесмена Ігоря Гринкевича виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на понад 1,5 мільярди гривень. Але низку контрактів виконала не повністю, а замовлення виконували підприємства без належних потужностей. За даними слідства, це призвело до зриву постачання та збитків бюджету, за попередніми оцінками, на 1,2 мільярдів гривень.

Підприємець намагався викрутитись з ситуації. За інформацією правоохоронних органів, він хотів передати 19 мільйонів гривень хабаря, або 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР. Однак працівники ДБР затримали львівського бізнесмена.

9 січня стало відомо, що Міністерство оборони України розриває укладені угоди з компаніями львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, якого звинувачують у масштабному розкраданні грошей на потреби військових.

Пізніше стало відомо, що в Міноборони все ж не розірвали один договір, укладений з компаніями Ігоря Гринкевича. Мова про договір на постачання харчування для військових Миколаївської та Херсонської областей.

11 січня суд арештував майно сімʼї та підконтрольних компаній львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Також відомо, що дружина бізнесмена Світлана Гринкевич є власницею двох квартир у Києві та земельної ділянки у Львівській області. Також у березні 2023 року вона придбала мотельний комплекс.

Журналісти Високого замку повідомляють, що жінка викладачка з маркетингу в НУ «Львівська політехніка». Ректор університету заявив, що вона подала заяву на відпустку за власний рахунок через сімейні обставини. Керівництво навчального закладу відмовилося коментувати ситуацію.

Журналісти видання «Наші гроші» повідомили восени 2023 року про плани побудувати Центр безпеки громадян у селі Новий Кропивник на Львівщині. Управління капітального будівництва Львівської області замовило будівництво Центру в ТОВ «Будівельний альянс Монтажпроект» за 33 мільйони гривень. Журналісти-розслідувачі встановили, що вартість деяких будівельних матеріалів перевищує ринкові ціни, а директором цього ТОВ є син затриманого підприємця Роман Гринкевич.

Також у мережі з'явилися твердження, що Роман Гринкевич інвестує великі суми грошей в кар'єру майбутньої дружини художниці Соні Морозюк та подарунки для неї, що, ймовірно, можуть бути пов'язані з коштами його батька. На тлі скандалу Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України повідомив про закриття виставкового проєкту Соні Морозюк «Мазня».

Корупція в Міноборони

За 2023 рік Генштаб ЗСУ провів 116 закупівель різних товарів та послуг на загальну суму майже 10 мільйонів гривень, серед яких подарункові дорогі італійські шахи, смарт годинники Apple Watch, ікони та набори кришталевого посуду.

Восени 2022 року Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на постачання одягу для ЗСУ, однак дорогою куртки з літніх перетворилися на «зимові» і подорожчали втричі. З даної партії продажу курток журналісти знайшли оголошення на сайті OLX.

Пізніше виявилося, що на той час одним із власників фірми був племінник нардепа від «Слуги народу» Геннадія Касая.

Раніше Міноборони уклало угоду на харчі для військових за майже втричі вищими цінами. Тодішній міністр оборони Олексій Резніков заявив, що яйця по 17 гривень за штуку Міноборони не закуповувало і не планує.

Пізніше Державна аудиторська служба підтвердила, що Міністерство оборони закуповувало яйця для ЗСУ за завищеною ціною.

В грудні 2023 року Голокнокомандувач Валерій Залужний заявив, що в ЗСУ мають концентруватися на виконанні своїх завдань, а не на пошуку їжі, одежі, чи засобів бронезахисту, додавши що поняття ЗСУ і корупція не мають бути сумісні.