Збройні сили мають концентруватися на виконанні своїх завдань, а не на пошуку їжі, одежі, чи засобів бронезахисту.

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив під час спілкування з журналістами, інформує РБК-Україна.

«Перше, що ми хочемо, щоб поняття ЗСУ і поняття корупція були зовсім несумісні», — сказав він.

Також Валерій Залужний акцентував на тому, що Збройні сили мають концентруватися на виконанні своїх завдань, а «не на пошуку їжі, не на пошуку одежі, не на пошуку засобів бронезахисту».

«Вони мають концентруватися на виконанні бойових завдань. Жодних проявів корупції не має бути», — зазначив головком.

Нагадаємо, що за 2023 рік Генштаб ЗСУ провів 116 закупівель різних товарів та послуг на загальну суму майже 10 мільйонів гривень, серед яких подарункові дорогі італійські шахи, смарт годинники Apple Watch, ікони та набори кришталевого посуду.

Раніше також повідомлялось, що Служба безпеки України повідомила про підозру ексзаступнику міністра оборони України та колишньому керівникові Департаменту державних закупівель, які привласнили з бюджету більш ніж мільярд гривень на закупівлю неякісної амуніції для ЗСУ.

Нагадаємо, восени 2022 року Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на постачання одягу для ЗСУ, однак дорогою куртки з літніх перетворилися на «зимові» і подорожчали втричі. Як виявилося, на той час одним із власників фірми був племінник нардепа від «Слуги народу» Геннадія Касая.