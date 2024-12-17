В Миколаєві підрахують кількість безпритульних собак через їх збільшення — востаннє це робили 6 років тому

У Миколаєві росте кількість безпритульних собак: новий підрахунок планують навесні. Фото: архів «МикВісті»

У Миколаєві спостерігається зростання кількості безпритульних собак. Востаннє їхню чисельність підраховували ще у 2018 році — тоді на вулицях міста нарахували 4,5 тисячі тварин.

Про це стало відомо, у вівторок, 17 грудня, під час засідання комісії Миколаївської міськради з питань бюджету, пишуть «МикВісті».

Керівниця КП «Центр захисту тварин» Олександра Купінець повідомила, що навесні 2025 року планується провести новий підрахунок:

— Ми також займаємось відловом тварин, але це поступовий процес не все так швидко. В наступному році навесні ми плануємо провести скільки безпритульних тварин у місті. Раніше цим питанням займались дві організації: Animal ID та Чотири лапи, але наразі вони не працюють. Останній підрахунок проводився у 2018 році. Тільки за результатами підрахунку, який проводився у 2018 році, на вулиці перебуває 4,5 тисячі тварин, але їх кількість точно збільшилась за останні роки, – сказала вона.

Як зазначив перший заступник директора Департаменту ЖКГ Ігор Набатов, проблема загострилася після початку повномасштабного вторгнення.

— Багато людей виїхали з міста та області, покинувши своїх домашніх улюбленців, які тепер розмножуються на вулицях. Окрім цього, ситуація ускладнилася після підриву Каховської ГЕС — велика кількість тварин втекла з підтоплених територій області та опинилася на вулицях нашого міста, – сказа він.

Як відомо, протягом 2025 року КП «Центр захисту тварин» планує в Миколаєві стерилізувати 1500 безпритульних котів і собак у рамках програми гуманного регулювання їх чисельності. У 2025 році на програму передбачено 30,8 мільйона гривень, однак у бюджеті наразі закладено лише 13 мільйонів гривень. За словами Ігоря Набатова цих коштів недостатньо, щоб повністю покрити потреби КП «Центр захисту тварин», яке займається виловом, стерилізацією та прилаштуванням собак.

— Одразу хочу сказати, що в рамках пропозицій до проєкту бюджету, які надані на 2025 рік по цій програмі, фактично забезпечено фінансуванням близько 13 мільйонів гривень. Це, на жаль, не забезпечує всі потреби КП на весь бюджетний рік, така сама ситуація в нас і по іншим одержувачам бюджетних коштів, бо бюджет на 2025 рік є досить стислим, – розповів Ігор Набатов.

Нагадаємо, що Комунальне підприємство «Центр захисту тварин» міської ради планує відремонтувати вольєри до 28 лютого 2025 року для утримання тварин у Миколаєві.

Загалом на реконструкцію інфраструктури комунального підприємства «Центр захисту тварин» у Миколаєві потрібно 59,8 мільйона гривень. Міська рада шукає донора, який профінансує ці роботи. Наразі на ремонт вольєрів для тварин Центру витратили 1 мільйон гривень.

Саме співробітники миколаївського «Центру захисту тварин» були одними з тих, хто рятував тварин які опинилися в зоні стихійного лиха після підриву Каховської ГЕС. Їм вдалося врятували понад 100 собак та 30 котів.

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