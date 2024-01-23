Вчора, 22 січня, у Миколаєві виявили водія із підробленими правами.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Миколаївської області.
Інспектори зупинили автомобіль Kia на Центральному проспекті.
«У ході перевірки посвідчення водія за наявними базами даних інспектори з'ясували, що серія та номер документа належать зовсім іншій особі, а бланк посвідчення має характерні ознаки підробки», — йдеться у повідомленні.
Патрульні викликали на місце події слідчих задля встановлення всіх обставин справи.
Нагадаємо, на Миколаївщині патрульні затримали водія з фальшивим посвідченням.
Раніше повідомлялося, що в Миколаєві 17 січня, близько 14 години, патрульні затримали водія з підробленими документами.
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Вчора, 22 січня, у Миколаєві виявили водія із підробленими правами.
Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Миколаївської області.
Інспектори зупинили автомобіль Kia на Центральному проспекті.
«У ході перевірки посвідчення водія за наявними базами даних інспектори з'ясували, що серія та номер документа належать зовсім іншій особі, а бланк посвідчення має характерні ознаки підробки», — йдеться у повідомленні.
Патрульні викликали на місце події слідчих задля встановлення всіх обставин справи.
Нагадаємо, на Миколаївщині патрульні затримали водія з фальшивим посвідченням.
Раніше повідомлялося, що в Миколаєві 17 січня, близько 14 години, патрульні затримали водія з підробленими документами.