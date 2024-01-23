Миколаївські правоохоронці вилучили контрафактної тютюнової продукції майже на 227 тисяч гривень. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

У Миколаївській області правоохоронці викрили незаконне виробництво тютюну на майже 227 тисяч гривень.

Про це повідомляє Головне управління поліції у Миколаївській області.

Тютюнова продукція. Фото: Нацполіція у Миколаївській області

Зазначається, що на порушників поліцейські склали адміністративні протоколи, а нелегальний товар вилучили.

За результатами перевірок правоохоронці задокументували 94 факти незаконної реалізації тютюнових виробів та виписали 75 протоколів за статтею 156 КУпАП «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння», 19 протоколів — за статтею 164 КУпАП «Порушення порядку провадження господарської діяльності».

З незаконного обігу у правопорушників співробітники поліції вилучили:

3184 пачок цигарок;

110 електронних цигарок;

50,5 кілограм тютюну;

20 упаковок рідини, обʼємом 0,6 кілограма, для куріння електронних цигарок.

Загальна сума вилученої тютюнової продукції із вмістом та наповненням сумнівної якості становить 226 817 гривень.

Нагадуємо, що за порушення у сфері обігу підакцизних товарів законодавством передбачено покарання як адміністративне, так і кримінальне — за статтею 199 КК України «Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів» та статтею 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Службовці ДБР викрили масштабну схему контрабанди тютюнових виробів з Білорусі під виглядом транзиту через Україну, двом інспекторам митниці оголошено про підозру.