Миколаївська обласна прокуратура повернула державі ділянки природно-заповідного фонду, розташовану в межах ландшафтного заказника «Півострів Піщаний».

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що рішенням Жовтневого районного суду Миколаївської області задоволено позов Миколаївської окружної прокуратури щодо повернення земельної ділянки природно-заповідного фонду вартістю 1,3 мільйона гривень у власність територіальної громади.

За даними слідчих, Головне управління Держгеокадастру в Миколаївській області незаконно передало в приватну власність громадянина земельну ділянку площею 1200 квадратних метрів.

«Суд підтримав принципову позицію прокурора, визнав незаконним та скасував наказ Головного управління Держгеокадастру в Миколаївській області, зобов'язавши повернути земельну ділянку природно-заповідного фонду у власність територіальної громади», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно миколаївська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути Новоодеській територіальній громаді земельну ділянку водного фонду площею понад 150 гектарів вартістю 1,4 мільярда гривень.

Раніше, миколаївські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно голови одного з фермерських господарств Миколаївського району за незаконне привласнення 43 гектарів землі.

До того ж, що прокуратура через суд вимагає повернути у державну власність земельну ділянку урочища «Варварівське», площею 880 квадратних метрів та вартістю 2,4 мільйони гривень. Землі лісу були незаконно передані Миколаївською міськрадою у приватну власність для будівництва.