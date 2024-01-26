Розмарі ДіКарло. Фото: AP/Yuki Iwamura

Представники Організація Обʼєднаних Націй не можуть перевірити інформацію від Росії та дізнатися, чи справді на борту збитого Іл-76 були українські полонені.

Про це заявила заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло на засіданні Ради Безпеки ООН, передає «Суспільне».

Нагадаємо, що за даними РФ, на борту літака перебували 65 українських військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військовослужбовців. В Україні заявили, що у списку загиблих, який підготувала Росія, є імена бійців, яких вже звільнили з полону.

«За даними української влади, на борту літака могли бути ракети для російської військової системи», — додала Розмарі Дікарло.

Вона зазначає, що зараз вони не можуть перевірити повідомлення від російської сторони.

«ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Очевидно те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну та війни, що триває», — додала вона

Падіння Іл-76

Військовий літак Іл-76 впав вранці 24 січня у Бєлгородській області. За даними Міноборони Росії, він перевозив українських полонених. Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація, що на борту були ракети до ЗРК С-300.

Губернатор регіону Вячеслав Гладков підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія і він їде на місце інциденту.

Пізніше у ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між РФ та Україною.

Водночас журналісти проєкту «Схеми» заявили, що встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, що впав у Білгородській області РФ 24 січня. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.

За інформацією журналістів, екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, що дислокується в Оренбурзі. «Схеми» стверджують, що отримали імена шести людей, які мали супроводжувати цей політ, верифікували їхні посади та належність до військової авіації.

РФ скликала термінове засідання Ради Безпеки ООН через падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області.

Президент України Володимир Зеленський, в свою чергу, заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні ситуації навколо падіння російського літака Іл-76.

25 січня росіяни знайшли на місці аварії Іл-76 у Білгородській області прилад реєстрації параметрів польоту та мовний самописець.

Як розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт. Він також зазначив, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл, що свідчить про кількість особового складу екіпажу.

25 січня військовий експерт Роман Світан зазначив, що російський літак Іл-76 з великою ймовірністю збила ракета С-300, яка була направлена на Харків.