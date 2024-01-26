У Волинській області викрили групу людей, які незаконно добували, обробляли та продавали бурштин.

Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області.

На Волині знайшли підпільний цех з обробки бурштину. Фото: ГУНП На Волині знайшли підпільний цех з обробки бурштину. Фото: ГУНП На Волині знайшли підпільний цех з обробки бурштину. Фото: ГУНП

Чоловіки розподілили між собою ролі в «бізнесі»: одні скуповували бурштин в сусідній області і перевозили на Волинь, інші здійснювали його обробку та подальшу реалізацію.

Зазначається, що 25 січня на території Волинської та Рівненської областей були проведені обшуки в місцях, де здійснювались незаконні оборудки з бурштином.

На Волині знайшли підпільний цех з обробки бурштину. Фото: ГУНП На Волині знайшли підпільний цех з обробки бурштину. Фото: ГУНП

Слідчі вилучили різноманітне знаряддя для обробки каміння, мобільні термінали й телефони, чорнові записи, документи та інші докази, що свідчать про причетність до незаконного видобутку, скупки, обробки бурштину та його реалізації за межами України.

Також виявлено та вилучено понад 120 кілограмів бурштину та заготовок під ювелірні вироби. Усе спрямовано на відповідні експертизи.

Вирішується питання про оголошення підозр зловмисникам.

Нагадаємо, у Києві викрили підпільне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських марок. Роботу на заводі організували мешканці столиці та Львівщини.