У Волинській області викрили групу людей, які незаконно добували, обробляли та продавали бурштин.
Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловіки розподілили між собою ролі в «бізнесі»: одні скуповували бурштин в сусідній області і перевозили на Волинь, інші здійснювали його обробку та подальшу реалізацію.
Зазначається, що 25 січня на території Волинської та Рівненської областей були проведені обшуки в місцях, де здійснювались незаконні оборудки з бурштином.
Слідчі вилучили різноманітне знаряддя для обробки каміння, мобільні термінали й телефони, чорнові записи, документи та інші докази, що свідчать про причетність до незаконного видобутку, скупки, обробки бурштину та його реалізації за межами України.
Також виявлено та вилучено понад 120 кілограмів бурштину та заготовок під ювелірні вироби. Усе спрямовано на відповідні експертизи.
Вирішується питання про оголошення підозр зловмисникам.
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У Волинській області викрили групу людей, які незаконно добували, обробляли та продавали бурштин.
Про це повідомив сектор комунікації поліції Волинської області.
Чоловіки розподілили між собою ролі в «бізнесі»: одні скуповували бурштин в сусідній області і перевозили на Волинь, інші здійснювали його обробку та подальшу реалізацію.
Зазначається, що 25 січня на території Волинської та Рівненської областей були проведені обшуки в місцях, де здійснювались незаконні оборудки з бурштином.
Слідчі вилучили різноманітне знаряддя для обробки каміння, мобільні термінали й телефони, чорнові записи, документи та інші докази, що свідчать про причетність до незаконного видобутку, скупки, обробки бурштину та його реалізації за межами України.
Також виявлено та вилучено понад 120 кілограмів бурштину та заготовок під ювелірні вироби. Усе спрямовано на відповідні експертизи.
Вирішується питання про оголошення підозр зловмисникам.
Нагадаємо, у Києві викрили підпільне виробництво оливкової олії та соусів відомих італійських марок. Роботу на заводі організували мешканці столиці та Львівщини.
|
Огляд російських медіа за грудень 2023 року: головні фейки та маніпуляціїВіталій Новіков
|
|
Медіа Миколаєва на шляху розвитку: стратегії та навчання роботи з грантамиКатерина Середа
|
|
Мені болить. Зникаюча природаОлена Горячева
|
|
Про результати SpaceX у 2023 та плани на 2024 рікМаксим Павловський
|
|
Деколонізація Миколаєва: Про Фалєєва та ДекабристівІлля Зелінський
|