Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов

Росія досі не виявляла готовності передати Україні тіла полонених, які нібито були на борту російського Іл-76, що впав у Бєлгородській області 24 січня.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі «Суспільному».

«Що там були наші полонені – це заява Росії і поки що лише з їх слів ми можемо аналізувати. Наразі немає готовності по передачі тіл з того боку. Тим не менш, з нашого боку така робота триває. Якщо підтвердиться найгірше, зробимо все можливе, аби забрати наших захисників зі щитом чи на щиті», — зазначив Андрій Юсов.

У ГУР при цьому допускають, що українських полонених могли використовувати як живий щит, тобто літак перевозив і боєприпаси, і полонених.

«Враховуючи, що літак був завантажений на третину, за їх версією, то там могли бути й припаси, бо для цього цей літак переважно і використовувався», — зазначив Андрій Юсов.

Падіння Іл-76

Військовий літак Іл-76 впав вранці 24 січня у Бєлгородській області. За даними Міноборони Росії, він перевозив українських полонених. Водночас в українських ЗМІ з’явилася інформація, що на борту були ракети до ЗРК С-300.

Губернатор регіону Вячеслав Гладков підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія і він їде на місце інциденту.

Пізніше у ГУР підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між РФ та Україною.

Водночас журналісти проєкту «Схеми» заявили, що встановили прізвища членів екіпажу російського літака Іл-76, що впав у Білгородській області РФ 24 січня. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.

За інформацією журналістів, екіпаж належав до 117 військово-транспортного авіаційного полку, що дислокується в Оренбурзі. «Схеми» стверджують, що отримали імена шести людей, які мали супроводжувати цей політ, верифікували їхні посади та належність до військової авіації.

РФ скликала термінове засідання Ради Безпеки ООН через падіння літака Іл-76 в Бєлгородській області.

Президент України Володимир Зеленський, в свою чергу, заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні ситуації навколо падіння російського літака Іл-76.

25 січня росіяни знайшли на місці аварії Іл-76 у Білгородській області прилад реєстрації параметрів польоту та мовний самописець.

Як розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт. Він також зазначив, що на відео з місця падіння літака не видно рештків людських тіл. А до місцевого моргу у Бєлгороді напередодні доставили лише п’ять тіл, що свідчить про кількість особового складу екіпажу.

25 січня військовий експерт Роман Світан зазначив, що російський літак Іл-76 з великою ймовірністю збила ракета С-300, яка була направлена на Харків.