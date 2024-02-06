Бійці ССО підірвали російську видобувну платформу в Чорному морі, фото скриншот з відео

Бійці 73-го морського центру ССО провели спецоперацію «Цитадель» у Чорному морі — військові підірвали видобувну платформу поблизу тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє 73-й морський центр СпП імені кошового отамана Антіна Головатого.

Згідно із даними української розвідки, що російська армія використовували захоплену платформу для підсилення роботи БПЛА «Mohajer-6». На ній окупанти встановили обладнання, яке збільшувало дальність та радіус роботи безпілотника.

Так, за допомогою «Mohajer-6» росіяни проводили розвідку для подальших атак дронами-камікадзе «Shahed» по об’єктах критичної інфраструктури на півдні України.

«Спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ. Вночі човни 73-го морського центру ССО підійшли впритул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки, об’єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною», — йдеться у повідомленні.

У Силах спецоперацій додали, що підрив платформи обмежив військові можливості росіян у північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, що нещодавно на південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявили й знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса».

Раніше повідомлялося, що морські піхотинці продемонстрували атаку дронами по скупченню російських окупантів на лівобережній частині Херсонської області.