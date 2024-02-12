Станом на 12 лютого по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.
Про це повідомляє платформа ДонорUA.
«Минулої ночі обстріл Харкова боляче вразив усю країну — загинули семеро невинних людей, і ми невимовно співчуваємо цій страшній втраті. Росіяни тероризують мирні міста, і жодні конвенції не можуть на це вплинути. Тож ми маємо самі подбати про свою безпеку і порятунок. Коли поранені з крововтратою потрапляють до лікарні, немає часу на пошук донорів — кров має бути вже підготована до переливання. І лише ми самі можемо забезпечити її наявність, здаючи кров регулярно й не чекаючи, поки станеться трагедія. Потребують її й наші військові», — коментує співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України» Ірина Славінська.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Вінниця: всі групи крові;
Київ: всі групи крові;
Одеса: всі групи крові;
Дніпро: всі групи крові;
Миколаїв: всі групи крові;
Кропивницький: всі групи крові;
Харків: всі групи крові;
Херсон: 1-, 2-, 3-, 4+/-;
Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-;
Житомир: 4-.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.
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Станом на 12 лютого по всій Україні стабільною лишається потреба у донорах усіх груп крові. Зокрема, крові усіх груп бракує в лікарнях Миколаєва.
Про це повідомляє платформа ДонорUA.
«Минулої ночі обстріл Харкова боляче вразив усю країну — загинули семеро невинних людей, і ми невимовно співчуваємо цій страшній втраті. Росіяни тероризують мирні міста, і жодні конвенції не можуть на це вплинути. Тож ми маємо самі подбати про свою безпеку і порятунок. Коли поранені з крововтратою потрапляють до лікарні, немає часу на пошук донорів — кров має бути вже підготована до переливання. І лише ми самі можемо забезпечити її наявність, здаючи кров регулярно й не чекаючи, поки станеться трагедія. Потребують її й наші військові», — коментує співзасновниця ДонорUA та Президентка ГО «Всеукраїнська асоціація донорів України» Ірина Славінська.
Цього тижня особливо потрібні донори крові таких груп:
Вінниця: всі групи крові;
Київ: всі групи крові;
Одеса: всі групи крові;
Дніпро: всі групи крові;
Миколаїв: всі групи крові;
Кропивницький: всі групи крові;
Харків: всі групи крові;
Херсон: 1-, 2-, 3-, 4+/-;
Запоріжжя: 1-, 2-, 3-, 4-;
Житомир: 4-.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів дозволив ввозити донорську кров з-за кордону у разі нагальної потреби чи у випадку надзвичайних ситуацій.