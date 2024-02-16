Бійці 73-го морського центру ССО виявили та знищили патрульний човен та спостережні пости противника на Південному напрямку.
Про це повідомляє 73-й морський центр СпП імені кошового отамана Антіна Головатого.
Зазначається, що для знищення ворога оператор БпАК завдав по цілям вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрону з системою скиду. Після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група ССО.
Окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку.
У Силах спецоперацій додали, що професійно здійснені спеціальні дії операторів ССО у подальшому дозволять контролювати більше ділянок на даному напрямку.
Нагадаємо, що нещодавно на південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявили й знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса».
Раніше повідомлялося, що морські піхотинці продемонстрували атаку дронами по скупченню російських окупантів на лівобережній частині Херсонської області.
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Бійці 73-го морського центру ССО виявили та знищили патрульний човен та спостережні пости противника на Південному напрямку.
Про це повідомляє 73-й морський центр СпП імені кошового отамана Антіна Головатого.
Зазначається, що для знищення ворога оператор БпАК завдав по цілям вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрону з системою скиду. Після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група ССО.
Окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку.
У Силах спецоперацій додали, що професійно здійснені спеціальні дії операторів ССО у подальшому дозволять контролювати більше ділянок на даному напрямку.
Нагадаємо, що нещодавно на південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявили й знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса».
Раніше повідомлялося, що морські піхотинці продемонстрували атаку дронами по скупченню російських окупантів на лівобережній частині Херсонської області.