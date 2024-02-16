Очаківські спецпризначенці показали, як зачистили спостережні пости ворога на Південному напрямку, фото скриншот з відео

Бійці 73-го морського центру ССО виявили та знищили патрульний човен та спостережні пости противника на Південному напрямку.

Про це повідомляє 73-й морський центр СпП імені кошового отамана Антіна Головатого.

Зазначається, що для знищення ворога оператор БпАК завдав по цілям вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрону з системою скиду. Після цього на зачистку спостережних постів висунулася бойова група ССО.

Окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку.

У Силах спецоперацій додали, що професійно здійснені спеціальні дії операторів ССО у подальшому дозволять контролювати більше ділянок на даному напрямку.

Нагадаємо, що нещодавно на південному напрямку під час ведення розвідки екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявили й знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Оса».

Раніше повідомлялося, що морські піхотинці продемонстрували атаку дронами по скупченню російських окупантів на лівобережній частині Херсонської області.