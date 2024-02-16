Автівки, що розшукували в Одесі, знайшли на Миколаївщині. Фото: сервісний центр МВС

В Миколаївській області знайшли два автомобілі, що розшукуються виконавчою службою Одеської області.

Про це повідомили в пресслужбі Сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Миколаївській області.

До сервісного центру МВС Миколаєва звернувся містянин, щоб перереєструвати Volkswagen Golf. Однак система розшуку авто «ГАРПУН» зупинила дії адміністратора, тому що з серпня минулого року автівка перебуває в розшуку. Ініціатор розшуку – підрозділ мін'юсту Одеси.

Наступного разу аналогічний випадок трапився у Вознесенську. Теж було припинено надання послуги з перереєстрації Fiat Doblo, бо він розшукується Одеським підрозділом юстиції.

«Застерігаємо: на транспортний засіб може бути накладено обтяження, авто - під арештом, або власник транспортного засобу зазначений боржником у державних реєстрах, а ще може бути «перебитий» номер двигуна чи кузова, або відбулося викрадення. Такі автівки є «проблемними», бо замість омріяного придбання майбутній власник отримує лише неприємності. Тож вкотре нагадуємо: запорука абсолютного спокою та впевненості в законності придбання транспортного засобу – оформлення договору купівлі-продажу в сервісних центрах МВС», — зазначили в Сервісному центрі.

Нагадаємо, на Миколаївщині у сервісному центрі МВС намагалися оформити машину з «перебитим» номером кузова.