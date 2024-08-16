На Херсонщині рятувальники потрапили під ворожий обстріл. Фото: ДСНС Херсонщини

Вдень 16 серпня російська армія здійснила повторний обстріл по вогнеборцям, які гасили пожежу навчального закладу.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.

Зазначається, херсонські рятувальники отримали повідомлення про загорання навчального закладу в передмісті. Прибувши за викликом надзвичайники почали гасити пожежу, але через деякий час окупанти здійснили повторний обстріл.

На Херсонщині рятувальники потрапили під ворожий обстріл. Фото: ДСНС Херсонщини На Херсонщині рятувальники потрапили під ворожий обстріл. Фото: ДСНС Херсонщини

Особовий склад не постраждав, але пошкоджень зазнав пожежний автомобіль.

Нагадаємо, на Миколаївщині 15 серпня та в ніч на 16 серпня вогнеборці 35 разів залучались до ліквідації пожеж.