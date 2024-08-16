Вдень 16 серпня російська армія здійснила повторний обстріл по вогнеборцям, які гасили пожежу навчального закладу.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.
Зазначається, херсонські рятувальники отримали повідомлення про загорання навчального закладу в передмісті. Прибувши за викликом надзвичайники почали гасити пожежу, але через деякий час окупанти здійснили повторний обстріл.
Особовий склад не постраждав, але пошкоджень зазнав пожежний автомобіль.
Нагадаємо, на Миколаївщині 15 серпня та в ніч на 16 серпня вогнеборці 35 разів залучались до ліквідації пожеж.
Вдень 16 серпня російська армія здійснила повторний обстріл по вогнеборцям, які гасили пожежу навчального закладу.
Про це повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області.
Зазначається, херсонські рятувальники отримали повідомлення про загорання навчального закладу в передмісті. Прибувши за викликом надзвичайники почали гасити пожежу, але через деякий час окупанти здійснили повторний обстріл.
Особовий склад не постраждав, але пошкоджень зазнав пожежний автомобіль.
Нагадаємо, на Миколаївщині 15 серпня та в ніч на 16 серпня вогнеборці 35 разів залучались до ліквідації пожеж.