На Миколаївщині російський дрон поцілив у службовий автомобіль поліцейських. Травмовані троє правоохоронців.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
За повідомленням, військові РФ завдали удар безпілотником по Куцурубській громаді, правоохоронці прибули для документування наслідків — і зазнали атаки.
«Троє співробітників відділення поліції № 7 Миколаївського районного управління, які прибули до мешканців села для документування наслідків попередньої ворожої атаки FPV-дронами, отримали вибухові поранення. Ворог підступно атакував службовий автомобіль також FPV-дроном», — йдеться у повідомленні.
Нині поліцейські перебувають на лікуванні.
Нагадаємо, що війська РФ атакували з дрона машину швидкої допомоги в одному з населених пунктів Херсонщини.
На Миколаївщині російський дрон поцілив у службовий автомобіль поліцейських. Травмовані троє правоохоронців.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
За повідомленням, військові РФ завдали удар безпілотником по Куцурубській громаді, правоохоронці прибули для документування наслідків — і зазнали атаки.
«Троє співробітників відділення поліції № 7 Миколаївського районного управління, які прибули до мешканців села для документування наслідків попередньої ворожої атаки FPV-дронами, отримали вибухові поранення. Ворог підступно атакував службовий автомобіль також FPV-дроном», — йдеться у повідомленні.
Нині поліцейські перебувають на лікуванні.
Нагадаємо, що війська РФ атакували з дрона машину швидкої допомоги в одному з населених пунктів Херсонщини.