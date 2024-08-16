Дрон поцілив у службовий автомобіль поліцейських. Фото: нацполіція

На Миколаївщині російський дрон поцілив у службовий автомобіль поліцейських. Травмовані троє правоохоронців.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

За повідомленням, військові РФ завдали удар безпілотником по Куцурубській громаді, правоохоронці прибули для документування наслідків — і зазнали атаки.

«Троє співробітників відділення поліції № 7 Миколаївського районного управління, які прибули до мешканців села для документування наслідків попередньої ворожої атаки FPV-дронами, отримали вибухові поранення. Ворог підступно атакував службовий автомобіль також FPV-дроном», — йдеться у повідомленні.

Нині поліцейські перебувають на лікуванні.

Дрон поцілив у службовий автомобіль поліцейських. Фото: нацполіція Дрон поцілив у службовий автомобіль поліцейських. Фото: нацполіція

Нагадаємо, що війська РФ атакували з дрона машину швидкої допомоги в одному з населених пунктів Херсонщини.