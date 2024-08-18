У Миколаєві провели навчання для школярів з мінної безпеки, фото: Херсонська ОДА

У Миколаєві на базі Гуманітарного хабу Херсонської області провели навчання з мінної безпеки для дітей віком від 6 до 16 років.

Про це повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

Повідомляється, що школярам розповіли про мінну безпеку, як розпізнати вибухонебезпечні предмети і що робити у разі їх виявлення. Також вони дізнались про маркувальні знаки, якими позначають небезпечні зони.

«Після цього на дітей чекало веселе шоу з фокусами, де вони мали змогу не лише спостерігати, а й брати активну участь», – зазначає пресслужба.

Нагадаємо, що миколаївські рятувальники створили мобільний клас з мінної безпеки, який розпочав свою роботу у населених пунктах області.

Зазначимо, що в журналістському хабі Інституту масової інформації «Медіабаза. Миколаїв» пройшов тренінг для журналістів про ризики роботи на забруднених вибухонебезпечними залишками війни територіях.