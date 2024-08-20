Сьогодні, 20 серпня, у Миколаєві низка будинків залишилася без води.
Про повідомляє «Миколаївводоканал».
Зазначається, що для виконання ремонтних робіт на проспекту Богоявленському, 20 припинено водопостачання:
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 21 серпня.
Оновлено о 20:38
«Миколаївводоканал» повідомив, що завершено ремонт на цій ділянці мережі.
«Починаємо відновлення водопостачання», – додали у пресслужбі.
Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».
Сьогодні, 20 серпня, у Миколаєві низка будинків залишилася без води.
Про повідомляє «Миколаївводоканал».
Зазначається, що для виконання ремонтних робіт на проспекту Богоявленському, 20 припинено водопостачання:
Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 21 серпня.
Оновлено о 20:38
«Миколаївводоканал» повідомив, що завершено ремонт на цій ділянці мережі.
«Починаємо відновлення водопостачання», – додали у пресслужбі.
Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».