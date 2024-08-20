Баклажки для води, фото: «НикВести»

Сьогодні, 20 серпня, у Миколаєві низка будинків залишилася без води.

Про повідомляє «Миколаївводоканал».

Зазначається, що для виконання ремонтних робіт на проспекту Богоявленському, 20 припинено водопостачання:

від Авангардної до Широкобалківського мосту;

від Миколаївської до Залізничної.

Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 21 серпня.

Оновлено о 20:38

«Миколаївводоканал» повідомив, що завершено ремонт на цій ділянці мережі.

«Починаємо відновлення водопостачання», – додали у пресслужбі.

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