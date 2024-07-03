Новоросійськ атакували морські дрони, Фото: РосЗМІ

У ніч на середу, 3 липня, Новоросійськ Краснодарського краю РФ атакували безекіпажні катери. Місцева влада звинувачує в атаці Україну.

Про атаку повідомив мер Новоросійська Андрій Кравченко.

За словами мешканців міста, близько 30 хвилин чули вибухи з боку моря.

Як зазначив мер Новоросійська Андрій Кравченко, вхід на пляж та набережну поблизу акваторії бухти буде обмежений. Про деталі та наслідки атаки він не повідомив.

Нагадаємо, що вчора, 2 липня, російська армія тричі атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду, що на Миколаївщині.