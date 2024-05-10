Нафтопереробний завод «Перший завод». Фото: kp40.ru

У ніч на п'ятницю в Калузькій області Росії безпілотники атакували нафтопереробний завод «Перший завод».

Про це повідомляє російське опозиційне видання Astra.

Кілька потужних вибухів пролунали в Дзержинському районі Калузької області. За словами місцевих мешканців, були чутні характерні звуки прольоту кількох БПЛА, після чого почалася пожежа в районі НПЗ.

За інформацією росЗМІ, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Загорілися три ємності з дизпаливом та ємність з мазутом.

Пізніше вранці губернатор регіону Владислав Шапша повідомив, що пожежу на ліквідовано.

Нагадаємо, 9 травня у Росії дрон атакував один із нафтопереробних заводів, в республіці Башкирія. Зазначимо, що завод знаходиться за 1400 кілометрів від кордону з Україною.