У ніч на п'ятницю в Калузькій області Росії безпілотники атакували нафтопереробний завод «Перший завод».
Про це повідомляє російське опозиційне видання Astra.
Кілька потужних вибухів пролунали в Дзержинському районі Калузької області. За словами місцевих мешканців, були чутні характерні звуки прольоту кількох БПЛА, після чого почалася пожежа в районі НПЗ.
За інформацією росЗМІ, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Загорілися три ємності з дизпаливом та ємність з мазутом.
Пізніше вранці губернатор регіону Владислав Шапша повідомив, що пожежу на ліквідовано.
Нагадаємо, 9 травня у Росії дрон атакував один із нафтопереробних заводів, в республіці Башкирія. Зазначимо, що завод знаходиться за 1400 кілометрів від кордону з Україною.
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У ніч на п'ятницю в Калузькій області Росії безпілотники атакували нафтопереробний завод «Перший завод».
Про це повідомляє російське опозиційне видання Astra.
Кілька потужних вибухів пролунали в Дзержинському районі Калузької області. За словами місцевих мешканців, були чутні характерні звуки прольоту кількох БПЛА, після чого почалася пожежа в районі НПЗ.
За інформацією росЗМІ, внаслідок атаки ніхто не постраждав. Загорілися три ємності з дизпаливом та ємність з мазутом.
Пізніше вранці губернатор регіону Владислав Шапша повідомив, що пожежу на ліквідовано.
Нагадаємо, 9 травня у Росії дрон атакував один із нафтопереробних заводів, в республіці Башкирія. Зазначимо, що завод знаходиться за 1400 кілометрів від кордону з Україною.