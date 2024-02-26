Біля ізраїльського посольства чоловік намагався спалити себе. Фото з відкритих джерел

У неділю, 25 лютого, біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні чоловік підпалив себе, мотиви його вчинку поки що невідомі.

Про це передає Укрінформ з посиланням на американські ЗМІ.

На місце події прибули поліція та представники спецслужб, які загасили чоловіка ще до появи пожежників.

Він був доставлений до місцевої лікарні, де нині перебуває в критичному стані, повідомила поліція.

Речник посольства Ізраїлю заявив, що особа чоловіка невідома, і «ніхто зі співробітників посольства не постраждав».

Поліція Вашингтону разом зі спецслужбами займаються розслідуванням інциденту. Мотиви спроби самоспалення незрозумілі, але в грудні біля ізраїльського консульства в Атланті ставався подібний випадок. Тоді, за словами поліції, це було «очевидно, крайнім актом політичного протесту».

Нагадаємо, в Первомайському районі Миколаївщини чоловік підпалив дівчину після спільного вживання алкоголю.