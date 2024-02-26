У неділю, 25 лютого, біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні чоловік підпалив себе, мотиви його вчинку поки що невідомі.
Про це передає Укрінформ з посиланням на американські ЗМІ.
На місце події прибули поліція та представники спецслужб, які загасили чоловіка ще до появи пожежників.
Він був доставлений до місцевої лікарні, де нині перебуває в критичному стані, повідомила поліція.
Речник посольства Ізраїлю заявив, що особа чоловіка невідома, і «ніхто зі співробітників посольства не постраждав».
Поліція Вашингтону разом зі спецслужбами займаються розслідуванням інциденту. Мотиви спроби самоспалення незрозумілі, але в грудні біля ізраїльського консульства в Атланті ставався подібний випадок. Тоді, за словами поліції, це було «очевидно, крайнім актом політичного протесту».
Нагадаємо, в Первомайському районі Миколаївщини чоловік підпалив дівчину після спільного вживання алкоголю.
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У неділю, 25 лютого, біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні чоловік підпалив себе, мотиви його вчинку поки що невідомі.
Про це передає Укрінформ з посиланням на американські ЗМІ.
На місце події прибули поліція та представники спецслужб, які загасили чоловіка ще до появи пожежників.
Він був доставлений до місцевої лікарні, де нині перебуває в критичному стані, повідомила поліція.
Речник посольства Ізраїлю заявив, що особа чоловіка невідома, і «ніхто зі співробітників посольства не постраждав».
Поліція Вашингтону разом зі спецслужбами займаються розслідуванням інциденту. Мотиви спроби самоспалення незрозумілі, але в грудні біля ізраїльського консульства в Атланті ставався подібний випадок. Тоді, за словами поліції, це було «очевидно, крайнім актом політичного протесту».
Нагадаємо, в Первомайському районі Миколаївщини чоловік підпалив дівчину після спільного вживання алкоголю.