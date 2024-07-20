Маяк, фото: Федір Левченко

19 липня депутати Галицинівської сільради Миколаївської області проголосували за перейменування Руського заднього маяка на Лиманівський.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла староста сіл Лимани і Лупареве Наталія Панашій.

Повідомляється, що за перейменування маяка проголосували 18 з 22 присутніх депутатів. Пропозицію змінити назву з Руського на Лиманівський розглядали протягом двох місяців.

«Про перейменування у нас йде вже давно мова, і все, що пов'язано з Російською Федерацією. От вирішили, що слово «руський» відноситься до наших нехороших сусідів. Тому питання стояло два місяці на розгляді, обговорювалося в громаді і сьогодні депутати прийняли рішення, на підставі того, що жителі села брали участь у обговоренні», — розповіла Наталія Панашій.

Зазначається, що маяк розташований на Руській косі, яка до повномасштабного вторгнення Росії була туристичним місцем.

«Люди приїжджали звідусіль. Але вже третій рік ми туди доступу не маємо. Там загороджений берег, доступу для людей немає. Поки що так, а курортне місце було у планах, після закінчення війни розпочати туристичну стежину саме із цього місця, із маяків, які починаються на нашій території», — говорить Наталія Панашій.

Перейменування топонімів у Миколаєві

У квітні 2023 року Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів, щоб позбутись в місті від всіх російських назв. Після чого депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.

Зокрема, мер Олександр Сєнкевич повідомляв, що в місті діяла комісія з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць, проте її склад потребував оновлення.

У серпні того ж року стало відомо, що топонімічна комісія так і не запрацювала. Через самовідвід одного із кандидатів, депутатам міськради довелося оновлювати склад комісії. На сесії 7 вересня депутати Миколаївської міської ради затвердили новий склад топонімічної комісії. До неї включили генерал-майора Дмитра Марченка, але з приміткою «за погодженням». Саме імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних. Проте сам генерал виступив проти такої ідеї.

В жовтні 2023 року комісія опублікувала перші пропозиції з перейменування вулиць в рамках процесу деколонізації. Зокрема, начальник управління культури міськради Миколаєва, який також є членом топонімічної комісії, Юрій Любаров розповів, що вулиця Фалєєвська, що носить імʼя першого городянина міста, не підпадає про закон про перейменування.

В січні 2024 року у Миколаєві було завершено роботу топонімічної комісії — близько 250 вулиць готуються до перейменування. Голова комісії Олександр Тригуб розповів, які вулиці отримають нові назви згідно із сучасним українським правописом та історичним контекстом. Зокрема, серед центральних вулиць нові назви отримають — Лягіна, Пушкінська, Потьомкінська та Адмірала Макарова.

В тому числі комісія запропонувала в рамках процесу деколонізації до перейменування 40 вулиць іменами полеглих у російсько-українській війні.

В лютому мовний обмудсмен Тарас Кремінь розкритикував темпи перейменування в Миколаївській області. Він заявив, що саме південь колись найсильніше потерпав від русифікації, проте позбавлення регіону російських назв відбувається дуже повільно.

1 травня Миколаївська міська рада запустила онлайн-опитування, де мешканці можуть обрати нові назви топонімів у місті.

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