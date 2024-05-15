Дві автівки у розшуку знайшлися на Миколаївщині. Ілюстративне фото з відкритих джерел

У Миколаєві знайшли Toyota Rav-4 Hybryd, яку розшукував Інтерпол. Автівку виявили у сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ у Миколаєві під час спроби перереєстрації, повідомили там.

Ще одне авто, Toyota Corola, не вдалося перереєструвати у Вознесенську. Його розшукує виконавча служба Південного міжрегіонального управління.

Подальшу долю цих автівок вирішуватимуть правоохоронці.

Аби уникнути таких ситуацій, жителям Миколаївщини радять оформлювати договори купівлі-продажу безпосередньо в сервісних центрах МВС та проходити експертне дослідження.

Раніше дві автівки, що розшукували в Одесі, знайшли на Миколаївщині під час спроби пререєстрації.