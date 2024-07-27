Манна небезпека. Фото для ілюстрації

В селі Музиківка на Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на невідомому предметі.

Один з них загинув, другий знаходиться в лікарні, повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.

«Мої співчуття родині загиблого…Також до лікарні з численними пораненнями, вибуховою та черепно-мозковою травмами шпиталізували чоловіка, 53 років. Нині медики надають йому необхідну допомогу», — написав він.

Нагадаємо, 15 липня на ворожій вибухівці у Херсонській області підірвався аграрій. Під час обробки землі 27-річний чоловік наїхав на протипіхотну міну, залишену росіянами.