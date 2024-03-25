Росіяни знищують історичний курган Дід у Маріуполі / Скрин з відео

Росіяни в окупованому Маріуполі знищують екскаваторами історичну пам'ятку України та Світу — курган Дід, що датується 5 тисячоліттям до нашої ери.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко.

«Розлогий пагорб має сучасну висоту у шість метрів, а його діаметр сягає 70. Курган Дід датують 5 тисячоліттям до нашої ери, тобто він набагато старіший за місто і є ровесником Пірамід Єгипту», — наголосив Петро Андрющенко.

Також він заявив, що лише розголос може це зупинити, та додав, «можливо».

Нагадаємо, внаслідок російських військ пошкоджені або зруйновані більше ніж 550 пам’яток і об’єктів культурної спадщини.