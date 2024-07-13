Із Вовчанська на Харківщині, де тривають інтенсивні бойові дії, евакуювали трьох дітей, яких переховували батьки.
Про це повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
«Трьох дітей ховали у Вовчанську. Дівчинка 4,5 років, хлопчики 14 та 15 років. Ховали батьки. Ну як батьки. Важко назвати батьками. З цим будемо розбиратись», — йдеться у повідомленні.
Сьогодні поліцейські Вовчанська спільно з воїнами 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка їх знайшли і вивезли.
Раніше об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Лють» показала знищений російськими військовими Вовчанськ на півночі Харківщини, за який точаться бої.
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Із Вовчанська на Харківщині, де тривають інтенсивні бойові дії, евакуювали трьох дітей, яких переховували батьки.
Про це повідомив начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко.
«Трьох дітей ховали у Вовчанську. Дівчинка 4,5 років, хлопчики 14 та 15 років. Ховали батьки. Ну як батьки. Важко назвати батьками. З цим будемо розбиратись», — йдеться у повідомленні.
Сьогодні поліцейські Вовчанська спільно з воїнами 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка їх знайшли і вивезли.
Раніше об'єднана штурмова бригада Національної поліції «Лють» показала знищений російськими військовими Вовчанськ на півночі Харківщини, за який точаться бої.