УП заявила, що їхнього головреда утримують без зв'язку в ТЦК

Співробітники територіального центру комплектування міста Білгород-Дністровський Одеської області близько доби утримують головного редактора «Економічної правди» Дмитра Дєнкова, не дозволяючи йому вийти на зв'язок з рідними.

Про це повідомила головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва.

«За нашими даними, Дмитра затримали, забрали телефон та усі засоби зв’язку. Близько доби ми не знали, де він перебуває, бо він не виходив на зв’язок. Тільки після того, як батьки подали заяву в поліцію на розшук, з’ясувалося, що Дмитро перебуває в ТЦК Білгород-Дністровського», — розповіла вона.

Нагадаємо, 17 травня у селі Маліївка Баштанського району між військовослужбовцями територіального центру комплектування та місцевими мешканцями виникла суперечка. За цією ситуацією відкрили кримінальне провадження.

Раніше на Дніпропетровщині чоловік з ножем напав на співробітника ТЦК , потерпілому надали медичну допомогу.

В Хмельницькій області група жінок напала на військовослужбовців одного з місцевих воєнкоматів.