У вівторок на Миколаївщині прогнозують сильний вітер та гроз, фото з відкритих джерел

Сьогодні, 7 травня, у Миколаєві та області очікується погіршення погодних умов. Синоптики попереджають про перший (жовтий) рівень небезпеки.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, очікується збільшення сили вітру протягом наступних кількох годин.

«Очікуються пориви південно-західного вітру з переходом вночі на північний, 15 - 20 м/с, та грози», — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з 11 квітня у Миколаєві та області надзвичайна пожежна небезпека V класу.