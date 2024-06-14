Житель Снігурівки, затриманий у лютому 2024 року, фото: Миколаївська обласна прокуратура

Суд визнав винним 66-річного жителя Снігурівки, який внаслідок конфлікту вбив всланого сина.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Як відомо, 5 лютого 2024 року в ході розпивання алкогольних напоїв між засудженим та його 44-річним сином виник побутовий конфлікт, після якого батько сокирою наніс не менше 5-ти ударів в область голови потерпілого, який на той час вже спав у ліжку. Від отриманих трави чоловік помер на місці події.

Стороною обвинувачення провину чоловіка доведено в повному обсязі завдяки достатній доказовій базі. Його засуджено до 7 років 6 місяців позбавлення волі.

Вирок наразі не набрав законної сили.

Нагадаємо, миколаївця підозрюють у вбивстві батька.