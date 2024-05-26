Німеччина пропонує розподіляти українських біженців рівномірно по країнах ЄС, фото з відкритих джерел

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер через стурбованість великим напливом українських біженців до її країни пропонує рівномірно розподіляти їх між усіма європейськими державами.

Про це вона заявила в інтерв’ю Welt.

«Німеччина рішуче виступає за солідарність у розподілі осіб, які шукають захисту, і вважає, що особливо необхідно обговорити і знайти рішення щодо вторинної міграції з інших країн-членів ЄС. Тому слід прагнути до рівномірного розподілу тих, хто прибуває з України, по всьому ЄС», — заявила вона.

За словами Фрезер, Німеччина прийняла у 20 разів більше біженців з України, ніж, наприклад, Франція. До того ж, у Польщі кількість шукачів захисту поступово зменшується, а в Німеччині постійно зростає.

Раніше, у Німеччині попереджали про обмежені можливості з прийому нових біженців.